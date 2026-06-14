◇第75回全日本大学野球選手権記念大会最終日決勝慶大1―2関大（2026年6月14日神宮）1点届かず敗れた慶大。敢闘賞を獲得した林純司（3年＝報徳学園）は負けた悔しさをかみしめながら口を開いた。「日本一を目標にずっとやってきたので悔しさしかない。（高校時代も甲子園で準優勝）またかと。関大の投手はスピードもあったし角度もあった。六大学にはいない投手でした。自分の力不足を感じました」。2番・遊撃手とし