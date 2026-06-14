■これまでのあらすじ義父の非礼を謝りに来た義母は「もうあの人の好きにはさせない」と覚悟を決めた顔をしていた。そこへ懲りずに義父がやって来る。「俺は何もは悪いことはしてない」と言う義父に、義母は「自分がどれだけ気持ち悪いかわからないの？」と問いかけて…。義父は、どうやら私に文句を言いに来たようでした。お義母さんが「エゴの押し付けは迷惑なのよ」と私を庇うと「手伝ってやろうとした」「嫌なら嫌だと言えばい