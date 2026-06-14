【モデルプレス＝2026/06/14】タレントの小倉優子が6月12日、自身のInstagramを更新。手作りの菓子や料理を公開し、反響を呼んでいる。【写真】42歳3児のママタレ「ヘルシーで真似したい」ふわふわに焼けた米粉シフォンケーキ◆小倉優子、手作りの米粉シフォンケーキ披露小倉は「今週末はお料理部で米粉のシフォンケーキを作ります ふわふわで美味しいレシピができました」と報告し、ふっくらと焼き上げられたシフォンケーキの写真