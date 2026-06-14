【モデルプレス＝2026/06/14】女優の吉瀬美智子が6月14日までに、自身のInstagramを更新。自宅のキッチンを公開し、反響を呼んでいる。【写真】51歳ベストマザー賞受賞女優「インテリアのセンスが抜群」自宅キッチン公開◆吉瀬美智子、自宅キッチン披露吉瀬は、「バスルームを少しだけお見せしたので、キッチンも少しだけ」とつづり、こだわりの詰まったキッチンスペースの写真を投稿。シックな黒の収納棚をバックに、ペンダントラ