明日15日(月)は、北日本や東日本を中心に、すっきりしない天気になるでしょう。週の中頃からは、関東から九州は梅雨らしい天気が続きそうです。週の後半は、東北や北陸も梅雨入りするかもしれません。明日15日(月)関東は午前中を中心に雨北海道や東北も雨具を明日15日(月)は、北日本や東日本は、曇りや雨のすっきりしない天気になるでしょう。北海道や東北は雲が広がりやすく、午後はあちらこちらで雨が降るでしょう。雷の鳴る