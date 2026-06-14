６月１４日の東京１１Ｒ・パラダイスＳ（３歳上リステッド、芝１４００メートル＝アルセナール除外で１３頭立て）は、津村明秀騎手が騎乗したマイネルチケット（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ダノンバラード）が勝利。単勝２・７倍の１番人気に応えた。勝ち時計は１分２０秒３（良）。馬群の後方で脚をため、直線で前が空くと一気に加速。逃げ粘るショウナンザナドゥをゴール前で首差かわし、オープン初勝利を飾った。初コンビだ