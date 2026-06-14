６月１４日の函館１１Ｒ・函館日刊スポーツ杯・２勝クラス（芝１２００メートル＝１６頭立て）は、単勝１番人気のマーブルパレス（牝３歳、栗東・茶木太樹厩舎、父アドマイヤマーズ）が転厩初戦で勝利を飾った。五分のスタートから積極的に主張していき、好位を確保。直線に向き最内を突いて先頭に躍り出ると、外から迫るフードマンを最後は首差しのいだ。２番枠を生かした斎藤新騎手＝栗東・フリー＝の好判断が光った。入線後