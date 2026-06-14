日本のサッカー界は、これまで多くの海外出身監督を招き、成長してきた。日本代表でもオランダ出身のオフト氏に始まり、８人の外国籍の監督が指揮を執った。外国出身の監督から、日本サッカーはどう見えるのか。昨季、Ｊ１柏を２位躍進へ導いたスペイン出身のリカルド・ロドリゲス監督がこのほどスポーツ報知の取材に応じ、日本人選手が持つ「規律性」と「献身性」が今回のＷ杯の鍵になると指摘。「Ｗ杯優勝も決して不可能ではな