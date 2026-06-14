◆ファーム・リーグ巨人１―２ハヤテ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の西舘勇陽投手がハヤテ戦で先発し、３回４２球を投げて１安打無失点６Ｋと圧巻の投球を披露した。右腕は「前回の１軍登板の反省を踏まえた上で甲斐さんと話して配球とか３イニングっていうのも決まっていたので、相手どうこうよりも、自分の反省プラス、自分が投げたい球を優先しました」と振り返った。初回、１２球でテンポ良く３者凡退。