◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人の赤星優志投手が０―１の７回から３番手で登板し、２回無失点で好救援した。「四球だったり、カウントを悪くしないようにということを意識した」とマウンドに上がると、まずは７回、先頭・岸を遊ゴロ。続く石井を２球で一ゴロに打ち取ると、２死から桑原を投ゴロに仕留め、わずか９球でテンポ良く抑えた。８回も続投し、先頭の滝沢を遊ゴロ