第５０回ウイナーＣは６月１４日、水沢競馬場で３歳馬１２頭がダート１４００メートルを争った。３番人気のベアコルム（山本聡哉騎手騎乗）が主導権を奪い、直線でも後続を完封。ジェイエルビットに２馬身半差をつけて逃げ切り、重賞初制覇を飾った。同馬はＪＲＡで４戦未勝利だったが、岩手へ移籍するなり４連勝。勢いに乗って今回の舞台に挑み、５連勝でタイトルをつかんだ。◇ベアコルム父ミスターメロディ、母アンプレ