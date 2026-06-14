常備食材「キャベツ×ツナ」で簡単おかず いま冷蔵庫にあるキャベツと、戸棚のツナ缶であっという間にできる！買い物に行かない日でもパッと作れる、簡単でおいしいキャベツ×ツナレシピをご紹介します。お箸が止まらない無限キャベツのほか、ナムルや炒めものもおいしいですよ。 キャベツ消費にもおすすめ 和え物やサラダのほか、煮たり炒めたりしてもおいしいキャベツとツナ。熱を加えるレシピはキャベツのかさが減ってたくさ