◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース最終日（2026年6月14日兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）単独首位で出た桑木志帆（23＝大和ハウス工業）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算19アンダーで今季2勝目、通算5勝目を挙げた。1打差の2位に永井花奈（28＝Service）、さらに2打差の3位にアマチュアの金瑞娥（14＝韓国）が入った。15アンダーの鶴岡果恋（26＝明治安田）が4位、14アンダーの5位は穴