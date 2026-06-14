アメリカのウォールストリート・ジャーナルは、アメリカ政府がAI新興企業アンソロピックに最先端AIモデルの提供停止を指示した背景には、IT大手アマゾンからの指摘があったと報じました。アンソロピックは12日、アメリカ政府が安全保障上の懸念があるとして、最先端AIモデルの「ミュトス5」と同等の性能を持つ「フェイブル5」について、外国籍の利用者によるアクセスを止めるよう求めたことを受け、すべての顧客について両モデルの