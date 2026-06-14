日本テレビ系「追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ」（土曜、後１０・００）が１３日、放送され、サッカー日本代表ＤＦ長友佑都選手（３９）が、大学のサッカー部の２学年後輩である山本紘之アナウンサー（３７）の単独取材に応じ、５大会目のワールドカップにのぞむ熱い思いを語った。Ｗ杯前最後の国際壮行試合となった５月３１日のアイスランド代表との試合後、移動の車でインタビューが行われた。今回のＷ杯への長友の選出につい