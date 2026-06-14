女子100メートル（脳性まひT34＝車いす）18秒06の日本新記録で優勝した吉田彩乃＝石川県西部緑地公園陸上競技場パラ陸上の日本選手権最終日は14日、石川県西部緑地公園陸上競技場で行われ、パリ・パラリンピック代表の吉田彩乃（WORLD―AC）が女子100メートル（脳性まひT34＝車いす）で18秒06、800メートル（同）で2分12秒88をマークし、ともに日本新記録で優勝した。男子の走り幅跳び（脳性まひT36）は松本武尊（AC・KITA）