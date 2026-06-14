ボートレースとこなめ開設73周年記念G1「トコタンキング決定戦」は14日、2日目の開催が行われた。なんやかんやでオール3連対だ。初日後に「乗りやすいだけです」と足の弱さを嘆いていた羽野直也（31＝福岡）。2日目も奮闘して2、3着にまとめた。特に後半7Rの3着は、5番手から追い上げてのもの。「まだ耐えていますね」と言いながらもこれはでかい。肝心の舟足はと言うと「体感はいいです。でも、いい人とはスリットまでで足