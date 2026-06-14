「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ２０」（１４日、マリンメッセ福岡）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第２０回大会の会見が行われ、史上初の男女マッチに挑んだ現役レディースの宮本禮はＲＩＺＩＮ出場経験もあるとしぞうにＫＯ負けを喫した。前日会見では現役の暴走族「流れ星」の初代ヘッドで地下格闘技２団体の王者であるという宮本が計量後のフェイスオフで、としぞうに挑発されると、右、左と平手