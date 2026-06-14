G7（主要7カ国）首脳会議にあわせてヨーロッパを訪問している高市総理大臣は、最初の訪問国のイギリスで、この後、スターマー首相と会談します。同行しているフジテレビ政治部・木村祐太記者が最新情報を中継でお伝えします。首脳会談では、中東をはじめとする不安定な国際情勢を踏まえた両国の連携が協議される見込みで、高市総理はすでに宿泊先のホテルを出発しています。高市総理は、日本時間14日午後5時20分ごろからロンドン中