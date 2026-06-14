松屋フーズが運営する牛丼チェーンの「松屋」は2026年6月10日、百貨店初となる常設1号店「松屋PREMIUM」を、松屋銀座（東京都中央区）の地下1階にオープンしました。「高級感と親しみやすさ」をテーマに、「神戸牛牛めし」や「国産黒毛和牛のうまトマハンバーグ」など、松屋銀座限定商品を販売しています。記者はオープン初日に、同店を取材しました。百貨店にふさわしい上質感松屋フーズの松屋というと、黄色×青×オレンジの看板