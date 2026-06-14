岡山市の後楽園で、昔ながらの手植えによる「お田植え祭」が開かれました。 【写真を見る】岡山後楽園でお田植え祭太鼓に合わせ早乙女が手植え江戸時代中期に"田の神"を祭る行事として始まったと伝わる 1962年から後楽園で行われている恒例の行事です。園内の井田では、新見市の「神代郷土民謡保存会」が伝統の手植えを披露しました。 太鼓田植は、岡山県新見市で、江戸時代中期に田の神を祭る行事として始まったと伝えられ