竹内アンナが、デジタルコンセプトEP『MIXTAPE』をリリースする。 （関連：竹内アンナ、原点の音楽で鮮やかに更新する弾き語りの固定観念ツアー『atELIER -アトリエ-』を振り返る） 本作は、竹内が令和8年8月8日にデビュー8周年を迎えることを記念したアニバーサリー作品。未発表曲3曲や、2025年にリリースされた楽曲3曲、本作のために新たに書き下ろされた2曲の計8曲が収録される。