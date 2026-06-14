岡山市中心部の西側緑道公園筋の一部が歩行者天国として開放され、子どもたちが様々な催しを楽しみました。 【写真を見る】道路にお絵描き！？岡山市中心部で歩行者天国普段はできない遊びに子どもたちは夢中【岡山】 （訪れた子ども）「（道路は）ザラザラしている」 （記者）「何を描いているの？」（訪れた子ども）「ハートをぬりぬりしてる」 子どもたちが絵を描いて楽しむのは、普段は遊び場にできない、車道。西