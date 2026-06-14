コンビニの駐車場で車の試乗体験ができるユニークなイベントが三重県で行われました。 【写真を見る】ファミマの駐車場でトヨタ車の“試乗体験” 「ふらっと寄れるのでいい」 三重県内の5店舗で 三重県鈴鹿市のファミリーマート。駐車場にはランドクルーザーやヴェルファイアなどトヨタの高級車がずらりと並んでいます。 ファミリーマートは13日と14日の2日間、三重県内にある5つの