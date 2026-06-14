岐阜市の陸上自衛隊の射撃場で隊員3人が撃たれて死傷した事件から3年となり、追悼の行事が行われました。 【写真を見る】“悲劇を二度と繰り返しては…” 岐阜・陸自射撃場の3人死傷事件から3年 自衛隊が追悼行事 2023年6月14日、岐阜市の陸上自衛隊日野基本射撃場で訓練中、隊員3人が自動小銃で撃たれ、2人が死亡、1人が大けがをしました。 その後、当時18歳で自衛官候補生だった男が強盗殺人などの罪で起訴されましたが、現在