毎年恒例のさくらんぼの種吹きとばし大会がきょう寒河江市で開かれました。 【写真を見る】サクランボの種を吹き飛ばせ！1000人以上がエントリー、勝負の行方は（山形・寒河江市） サクランボシーズンを迎えている寒河江市で開かれた、この「全国さくらんぼの種吹きとばし大会」。 オープンやレディース、ジュニアなど6部門に1000人を超える人がエントリーしました。 ■参加者はノリノリ！