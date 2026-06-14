18日に高校ラグビーの東北大会が天童市で開幕するのを前に、県代表として出場するチームが最終調整を行いました。そのチームとは。 【写真を見る】高校ラグビー東北大会山形中央・山形南の合同チームが勝利を目指し合同練習「ラグビーがしたい」その純粋な思い ラグビーの象徴のひとつであるスクラム。このスクラムを組んでいるのは、山形中央と山形南、2つの高校の選手たちです