年齢を重ねると、この先どう生きるべきか悩むこともあるはず。ラジオ番組『GROWING REED』でゲストと対話してきた岡田准一が、自分自身との向き合い方について学んだこととは？※本稿は、俳優の岡田准一『人生は、いかに没頭する大人に会えるかで決まる』（ワニブックス）の一部を抜粋・編集したものです。逆境を拒まず受け入れる逆境というのを、拒まないことだね。孤独というものとか辛いということを通ってないと、やっぱりいい