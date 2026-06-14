先月にマッシミリアーノ・アッレーグリ監督の解任を発表したミラン。新たに誰を招聘するのか。同クラブは、2025-26シーズンをセリエA５位でフィニッシュ。チャンピオンズリーグ（CL）出場圏内ぎりぎりの４位で終えたコモに１ポイント及ばず、２季連続でCL出場権を逃した。監督人事に注目が集まるなか、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者によると、今年１月にマンチェスター・ユナイテッドの監督を解任されたル