【写真】蘇る『Endless SHOCK』の記憶、堂本光一の華麗な階段落ち再び！ 堂本光一が自身のInstagramで、階段落ちを再現したコミカルな写真を公開した。 ■堂本光一「階段を見ると」 堂本光一は、「階段を見ると」「どうしても、、、」と綴り1点の写真を投稿。 写真には、堂本が黒のジャージ姿で、赤いカーペットが敷かれた階段から転げ落ちたかのような写真を披露している。 テキストで「小堺さん観月さん