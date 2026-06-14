中国のSNS・小紅書（RED）に9日、「日本で最も受け入れがたい日本式文化は何？」との質問があり、1500件を超える回答が寄せられた。回答で最も多くの共感（ハートマーク）を集めたのは「ライブの撮影禁止」だった。ただ、これに対しては「（日本での）ライブはすごくいい。そう（撮影禁止）でなければみんながみんなスマホを掲げちゃう」との反論が寄せられ、元のコメントを上回る共感を集めた。次に共感が多かったのは「外出時に