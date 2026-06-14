海水浴シーズンを前に、神奈川県藤沢市の江の島でライフセーバーらが水難事故を想定した訓練などを行いました。14日、藤沢市にある海水浴場では、ライフセーバーら100人ほどが、水難事故で人が溺れた想定で訓練を行いました。来月から多くの人が訪れることが予想される中、救助ボートで沖合まで向かう流れや心肺蘇生の手順などを確認していました。また今月8日に神奈川県の一部で津波注意報が出されたことをうけ、海岸から離れるよ