シリーズ「現場から、」。難病と闘う男の子についてです。太陽の光にあたることができない難病の「色素性乾皮症」。男の子の母親は絵本を製作し、制限が多い生活の中でも「今を生きる大切さ」を伝えています。新貝海陽くん「太陽まだいる？」静岡県浜松市に住む新貝海陽くん（5）。太陽の光にあたると皮膚がんを引き起こすリスクがある難病の「色素性乾皮症」と闘っています。「こんにちは」「ボク、そのビニール暑くない？」外に