◇MLB ドジャース7-1ホワイトソックス(日本時間14日、レート・フィールド)ドジャースの山本由伸投手がホワイトソックス戦で9回途中1失点の快投。ノーヒットノーランは逃しましたが、7勝目を手にしました。8回2アウトまで一人の走者も出さない“完全試合”も見えてきましたが、遊撃手ムーキー・ベッツ選手が失策。山本投手は、「確かに打ち取った形にはなりましたけど、すごい跳ねたというか、イレギュラーもしましたし、そこに関し