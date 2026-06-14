神奈川県相模原市の河川敷で高校3年の女子生徒（17）が殺害された事件で、警察は、女子生徒の死因について「手などで首を絞められたことによる窒息死」だと明らかにしました。この事件は今月10日、相模原市南区の河川敷で、高校3年の佐藤唯来さん（17）が殺害され、元交際相手の男（19）が逮捕されたものです。警察は司法解剖の結果、女子生徒の死因は「手などで首を絞められたことによる窒息死」だったと明らかにしました。警察に