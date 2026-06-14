俳優・川口春奈さんのスタッフ公式Xが11日に更新。川口さんの縄跳び動画が公開されました。【写真を見る】【川口春奈】秘蔵動画を公開運動神経抜群な二重跳び姿に「元気が出る動画有り難うございます」過去の秘蔵動画を次々と公開しており、「こちらの動画はどうでしょう？？正真正銘、眠っていた動画かと思います！」と綴り、動画を投稿しました。続けて、「何がどうなって縄跳びを跳ぶことになったのでしょうか」「顔が真剣