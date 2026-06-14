「西武１−０巨人」（１４日、ベルーナドーム）巨人が８度目の零敗で５カードぶりのカード負け越し。西武３連戦は計２得点しか奪えず、西武投手陣の前に完敗となった。西武先発のワイナンスに抑え込まれ、「なかなか球が絞り切れなかった」と橋上監督代行。１点を追う八回１死では浦田が一塁牽制に戻りきれずアウトとなった。前日の２つに続く牽制死。橋上監督代行は「積極的な走塁のいい面、悪い面、両方が出ましたよね」