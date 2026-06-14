６月１５日（月）の近畿地方は、天気が持ち直すでしょう。午後は晴れ間が戻ってきそうです。 梅雨前線上の低気圧が近畿の南を通過するため、南部を中心に明け方にかけて雨が降りますが、日中は梅雨前線が南に離れる形となり、天気は持ち直すでしょう。 午後は高気圧に覆われて、次第に晴れ間が戻りそうです。 朝の最低気温は前日より低い所が多く、１６～２０℃くらいの見込みです。日中の最高気温は北部と中部は