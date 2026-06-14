俳優の山口智子（61）が13日放送のTBS系『人生最高レストラン』（後11：30）に出演し、夫で俳優の唐沢寿明（63）とのなれそめや夫婦の共通の趣味、日常生活でのエピソードを語った。【写真】夫婦ならではの表情…山口智子＆唐沢寿明の貴重2ショット山口は東京の短大在学中にモデル事務所からスカウトされ、芸能界入りした経緯を回顧。1988年放送のNHK連続テレビ小説『純ちゃんの応援歌』でヒロインを務めたことが俳優デビュー