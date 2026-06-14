兵庫県内の病院を拠点とするドクターヘリ２機が、７〜９月の３か月間、運休する恐れがある。運航を担う事業者が、ヘリに同乗する整備士を確保できないためだ。県は運休回避や代替手段の確保に向けた検討会を設置し、対応を議論する方針。（荒田憲助）「県として重く受け止めている。山間部が広く、広大な県域があり、運航停止が地域医療に影響を及ぼすことを懸念している」。県が１日に県庁で開いた緊急連絡会議で、斎藤知事は