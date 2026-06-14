14日のボートレースとこなめ開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」2日目11Rで定松勇樹（25＝佐賀）がコンマプラス03のフライングで返還欠場となり賞典除外。発売額1億2577万4600円の36.2％に当たる4558万2200円が返還された。定松はSG「第72回ボートレースメモリアル」（桐生）終了後の8月31日から30日間のフライング休みに入るため、プレミアムG1「第13回ヤングダービー」（9月22〜27日、若松）に出場できなくなった