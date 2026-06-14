サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表のグループリーグ初戦が日本時間１５日早朝に行われる。代表でエースナンバー１０番を背負う堂安律選手（２７）の出身地・兵庫県尼崎市では、地元スターへの期待が膨らむ。阪神尼崎駅とＪＲ尼崎駅には、８日に「堂安律は、ひとりじゃない」と書かれた広告が登場した。求人サイトを運営する「インディード・ジャパン」（東京都千代田区）が手がけたものだ。広告