「あとりえミノムシ」の人形＝4月、京都市京都市上京区の住宅街にあるアトリエには、和服を着たスズメや洋服姿のウシといったユニークな人形が並ぶ。活動拠点とする「糸あやつり人形劇団みのむし」は、風刺の効いた作品も上演し、子どもだけではなく大人もとりこにする。海外でも公演しており、劇団を主宰する飯室康一さん（78）は「人形劇を通して、世界が平和になれば」と話す。（共同通信＝遠藤加寿）大阪府豊中市で5月の大