◇交流戦阪神2―3オリックス（2026年6月14日京セラD大阪）阪神の立石正広内野手（22）がプロ初の代打起用されたが、空振り三振に倒れた。2-2の延長10回に1死から木浪を迎えたところで藤川監督が代打・立石を告げた。右腕の吉田に対して4球目のフォークにバットが空を切った。この日は2試合連続でスタメン落ち。連続無安打は12打席まで伸びてしまった。試合後、立石は「（代打の）難しさはあると思いますけど、その打席