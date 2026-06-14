俳優柄本佑の主演映画「メモリィズ」の公開記念舞台挨拶が１３日に東京都内で行われ、登壇した香椎由宇（３９）が話題になっている。落ち着いたベージュのコーデで登壇。長身に、長いイメージだった黒髪は、肩までのミドルに。１０代の頃からの端正な美形は健在だった。夫は２００８年に結婚したオダギリジョー（５０）。ネットでも話題となり「相変わらずお綺麗すぎてビビる」「存在感すごい」「顔好き」との反応も投稿さ