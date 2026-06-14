セクシー女優でモデルのMINAMO（26）が14日、都内のソフトオンデマンド本社でファンイベント＆記者発表会を開き、21年5月のデビューから5年、続けてきたセクシー女優を、12月末日をもって引退すると発表した。この日は、24年1月19日にテレビ朝日系で放送された「しくじり先生俺みたいになるな！！」に、ともに生徒として出演したイジリー岡田（61）が、ゲストとして駆けつけた。MINAMOは、イジリーに今後、タレント活動をしてい