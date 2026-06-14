6月10日・11日の2日間、Mrs.GREEN APPLEが主催するエンターテインメントショー「CEREMONY」が神奈川・Kアリーナ横浜で開催された。メンバーの3人も、華やかな衣装で出席した。同イベントは、ファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとして、2025年から開催されている。今年の2日間は、「ヒーローズジャーニー（英雄の旅）」というコンセプトで衣装を着用。1日めは、オズの魔法使い、2日めは