バレーボール・男子ネーションズリーグで日本が襲われた事件バレーボールの男子ネーションズリーグ（VNL）は13日、予選ラウンド第1週を中国で行い、世界ランク6位の日本は同31位・中国に3-1（25-23、25-22、20-25、25-21）で勝利し、開幕3連勝を飾った。地元・中国ファンからブーイングが飛ぶ異様なムードで行われた試合。リベロの山本智大は“逆転の発想”で乗り越えたと明かしている。日本は第1、2セットを連取。しかし第3セ