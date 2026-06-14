最近すっかり香水に傾倒し、匂いに敏感な妻を「神経質すぎる」と小馬鹿にする夫。家庭内の衝突を避けるため、彼女は香りに耐え続けていました。しかし、そんな我慢の日々も、息子の入院をきっかけに限界を迎えることに……。筆者の友人が体験した、夫婦の香水トラブルにまつわるお話です。 4コマ漫画