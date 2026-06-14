モデルで実業家のMALIA.(43)が13日、自身のインスタグラムを更新。長男でJ2横浜FCのDF新保海鈴(23)の応援で、Jリーグオールスター戦の開かれたMUFGスタジアム(国立競技場)を訪れたことを報告した。 【写真】女手ひとつで育てた息子に連れてきてもらった、最高の大舞台 6万人超で埋まったスタジアムで、女の子を抱っこした後ろ姿を投稿。「今回帰国のメインイベント海鈴、ありがとう、ママ感無量です」と